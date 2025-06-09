Бельгия упустила преимущество в три гола, но победила сборную Уэльса в отборе ЧМ-2026

Завершился матч 4-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Бельгии и Уэльса. Команды играли на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» (Брюссель, Бельгия). Победу одержали бельгийцы со счётом 4:3.

Счёт в матче на 15-й минуте открыл Ромелу Лукаку, реализовав пенальти. На 19-й минуте Юри Тилеманс с передачи Максима Де Кёйпера удвоил преимущество бельгийцев. На 28-й минуте Жереми Доку с передачи Кони де Винтера забил третий гол бельгийцев.

На 45+7-й минуте Гарри Уилсон реализовал пенальти и сократил отставание. На 52-й минуте Сорба Томас с передачи Гарри Уилсона забил второй мяч в ворота Бельгии. На 70-й минуте Бреннан Джонсон с передачи Сорбы Томаса сравнял счёт. На 88-й минуте Кевин Де Брёйне вывел «красных дьяволов» вперёд и установил окончательный счёт в матче — 4:3.