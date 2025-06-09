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Бельгия — Уэльс. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Бельгия — Уэльс, результат матча 9 июня 2025, счет 4:3, отборочный турнир ЧМ-2026

Бельгия упустила преимущество в три гола, но победила сборную Уэльса в отборе ЧМ-2026
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Завершился матч 4-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Бельгии и Уэльса. Команды играли на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» (Брюссель, Бельгия). Победу одержали бельгийцы со счётом 4:3.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 4-й тур
09 июня 2025, понедельник. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
4 : 3
Уэльс
1:0 Лукаку – 15'     2:0 Тилеманс – 19'     3:0 Доку – 27'     3:1 Уилсон – 45+7'     3:2 Томас – 51'     3:3 Джонсон – 70'     4:3 Де Брёйне – 88'    

Счёт в матче на 15-й минуте открыл Ромелу Лукаку, реализовав пенальти. На 19-й минуте Юри Тилеманс с передачи Максима Де Кёйпера удвоил преимущество бельгийцев. На 28-й минуте Жереми Доку с передачи Кони де Винтера забил третий гол бельгийцев.

На 45+7-й минуте Гарри Уилсон реализовал пенальти и сократил отставание. На 52-й минуте Сорба Томас с передачи Гарри Уилсона забил второй мяч в ворота Бельгии. На 70-й минуте Бреннан Джонсон с передачи Сорбы Томаса сравнял счёт. На 88-й минуте Кевин Де Брёйне вывел «красных дьяволов» вперёд и установил окончательный счёт в матче — 4:3.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
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