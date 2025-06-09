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РПЛ забавно отреагировала на возможное внимание к ней со стороны Анчелотти

РПЛ забавно отреагировала на возможное внимание к ней со стороны Анчелотти
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Пресс-служба Российской Премьер-лиги (РПЛ) опубликовала пост в телеграм-канале, в котором забавно отреагировала на слова главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти, намекнувшего, что он будет следить за российским чемпионатом в случае перехода полузащитника «Фламенго» Жерсона Сантоса да Силвы в «Зенит».

РПЛ выложила ретро-фото молодого Анчелотти, сидящего с сигаретой во рту и читающего российскую футбольную газету.

«Утро понедельника Карло Анчелотти весь следующий сезон», — гласит подпись под публикацией.

Фото: РПЛ

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника сборной Бразилии. По данным СМИ, сине-бело-голубые готовы активировать опцию выкупа в размере € 25 млн, прописанную в контракте игрока с «Фламенго».

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