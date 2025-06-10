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Transfermarkt обновил стоимости составов клубов Ла Лиги, «Реал» и «Барселона» — в лидерах

Transfermarkt обновил стоимости составов клубов Ла Лиги, «Реал» и «Барселона» — в лидерах
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Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по испанской Ла Лиге. «Реал» и «Барселона» являются лидерами рейтинга самых дорогих клубов чемпионата Испании с суммарной стоимостью состава € 1,33 млрд и € 1,07 млрд соответственно.

Тройку лидеров замыкает мадридский «Атлетико» (€ 505,7 млн). «Атлетик» из Бильбао занимает четвёртое место. Его состав оценивается в € 365,4 млн.

Суммарная стоимость составов клубов Ла Лиги по версии Transfermarkt (июнь 2025):

1. «Реал» Мадрид — € 1,33 млрд;
2. «Барселона» — € 1,07 млрд;
3. «Атлетико» Мадрид — € 505,7 млн;
4. «Атлетик» Бильбао — € 365,4 млн;
5. «Реал Сосьедад» — € 331,1 млн;
6. «Вильярреал» — € 246,4 млн;
7. «Бетис» — € 209,3 млн;
8. «Валенсия» — € 207,7 млн;
9. «Севилья» — € 151,4 млн;
10. «Жирона» — € 147,2 млн;
11. «Лас-Пальмас» — € 114,4 млн;
12. «Эспаньол» — € 111,2 млн;
13. «Сельта» — € 108,5 млн;
14. «Осасуна» — € 107,2 млн;
15. «Хетафе» — € 82, 55 млн;
16. «Мальорка» — € 80,4 млн;
17. «Алавес» — € 76,1 млн;
18. «Райо Вальекано» — € 64,9 млн;
19. «Леганес» — € 41,2 млн;
20. «Вальядолид» — € 38,36 млн.

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