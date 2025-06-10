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Transfermarkt обновил стоимости составов клубов Ла Лиги, «Реал» и «Барселона» — в лидерах

Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по испанской Ла Лиге. «Реал» и «Барселона» являются лидерами рейтинга самых дорогих клубов чемпионата Испании с суммарной стоимостью состава € 1,33 млрд и € 1,07 млрд соответственно.

Тройку лидеров замыкает мадридский «Атлетико» (€ 505,7 млн). «Атлетик» из Бильбао занимает четвёртое место. Его состав оценивается в € 365,4 млн.

Суммарная стоимость составов клубов Ла Лиги по версии Transfermarkt (июнь 2025):

1. «Реал» Мадрид — € 1,33 млрд;

2. «Барселона» — € 1,07 млрд;

3. «Атлетико» Мадрид — € 505,7 млн;

4. «Атлетик» Бильбао — € 365,4 млн;

5. «Реал Сосьедад» — € 331,1 млн;

6. «Вильярреал» — € 246,4 млн;

7. «Бетис» — € 209,3 млн;

8. «Валенсия» — € 207,7 млн;

9. «Севилья» — € 151,4 млн;

10. «Жирона» — € 147,2 млн;

11. «Лас-Пальмас» — € 114,4 млн;

12. «Эспаньол» — € 111,2 млн;

13. «Сельта» — € 108,5 млн;

14. «Осасуна» — € 107,2 млн;

15. «Хетафе» — € 82, 55 млн;

16. «Мальорка» — € 80,4 млн;

17. «Алавес» — € 76,1 млн;

18. «Райо Вальекано» — € 64,9 млн;

19. «Леганес» — € 41,2 млн;

20. «Вальядолид» — € 38,36 млн.