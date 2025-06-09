Результаты матчей европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года на 9 июня

В понедельник, 9 июня, состоялось шесть матчей 4-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.
Результаты матчей европейского отбора к ЧМ 2026 года на 9 июня:
Казахстан — Северная Македония — 0:1;
Италия — Молдавия — 2:0;
Бельгия — Уэльс — 4:3;
Хорватия — Чехия — 5:1;
Эстония — Норвегия — 0:1;
Фарерские Острова — Гибралтар — 2:1.
Чемпионат мира 2026 года примут три страны: США, Канада и Мексика. В турнире сыграют 48 национальных команд из шести конфедераций. Мундиаль начнётся 11 июня, а закончится 19 июля.