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Результаты матчей европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года на 9 июня

Результаты матчей европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года на 9 июня
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В понедельник, 9 июня, состоялось шесть матчей 4-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей европейского отбора к ЧМ 2026 года на 9 июня:

Казахстан — Северная Македония — 0:1;
Италия — Молдавия — 2:0;
Бельгия — Уэльс — 4:3;
Хорватия — Чехия — 5:1;
Эстония — Норвегия — 0:1;
Фарерские Острова — Гибралтар — 2:1.

Чемпионат мира 2026 года примут три страны: США, Канада и Мексика. В турнире сыграют 48 национальных команд из шести конфедераций. Мундиаль начнётся 11 июня, а закончится 19 июля.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
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