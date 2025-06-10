«Никогда не говори никогда». Каррера — о возможности вновь возглавить «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что хотел бы вновь возглавить красно-белых.

«До сих пор иногда переписываюсь с Квинси [Промесом], Боккетти, Джикией, Самедовым. Если вижу в соцсетях, что у кого-то из игроков день рождения, обязательно поздравляю.

Безусловно, часто вспоминаю тот сезон. Прокручиваю какие-то моменты, анализирую, за счёт чего удалось достигнуть того результата. Горжусь тем, что случилось. Но важно не жить только воспоминаниями. То чемпионство — в прошлом. Всё было восемь лет назад. Конечно, оно навсегда со мной, но надо двигаться дальше и не оглядываться на тот успех.

Хотел бы я снова стать тренером «Спартака»? Да, мне бы хотелось. Я даже себе такого желаю. Никогда не говори никогда», — приводит слова Карреры Sports.ru.

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/2017.