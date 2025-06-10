Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Никогда не говори никогда». Каррера — о возможности вновь возглавить «Спартак»

«Никогда не говори никогда». Каррера — о возможности вновь возглавить «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что хотел бы вновь возглавить красно-белых.

«До сих пор иногда переписываюсь с Квинси [Промесом], Боккетти, Джикией, Самедовым. Если вижу в соцсетях, что у кого-то из игроков день рождения, обязательно поздравляю.

Безусловно, часто вспоминаю тот сезон. Прокручиваю какие-то моменты, анализирую, за счёт чего удалось достигнуть того результата. Горжусь тем, что случилось. Но важно не жить только воспоминаниями. То чемпионство — в прошлом. Всё было восемь лет назад. Конечно, оно навсегда со мной, но надо двигаться дальше и не оглядываться на тот успех.

Хотел бы я снова стать тренером «Спартака»? Да, мне бы хотелось. Я даже себе такого желаю. Никогда не говори никогда», — приводит слова Карреры Sports.ru.

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/2017.

Материалы по теме
Каррера объяснил, с какой целью Аленичев позвал его в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android