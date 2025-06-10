Эдуард Сперцян оформил дубль за Армению в товарищеском матче с Черногорией

Полузащитник сборной Армении и «Краснодара» Эдуард Сперцян отметился дублем в товарищеском матче своей национальной команды в гостях с Черногорией (2:2).

Примечательно, что свой первый гол в этой встрече 25-летний Сперцян забил уже на первой минуте. Впоследствии хозяева сумели не только восстановить равновесие, но и выйти вперёд, однако за девять минут до конца основного времени матча хавбек «Краснодара» забил свой второй мяч и помог Армении уйти от поражения.

Напомним, в сезоне РПЛ-2024/2025 Сперцян вместе с «быками» стал чемпионом России. На его счету 11 голов и шесть голевых передач в 28 сыгранных матчах. По итогам сезона цена хавбека «Краснодара» повысилась на € 5 млн и теперь составляет € 25 млн.