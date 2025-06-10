Ямаль, Мбаппе и Беллингем возглавили топ-10 самых дорогих игроков Ла Лиги — Transfermarkt

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Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по испанской Ла Лиге. Самыми дорогими футболистами чемпионата стали вингер «Барселоны» Ламин Ямаль (€ 200 млн) и игроки «Реала» Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем (оба — по € 180 млн).

Всего в топ-10 рейтинга попали пять футболистов «королевского клуба» и четыре игрока сине-гранатовых. Единственным представителем мадридского «Атлетико» в десятке самых дорогих игроков турнира является аргентинский форвард Хулиан Альварес (€ 100 млн).

Топ-10 самых дорогих футболистов Ла Лиги по версии Transfermarkt (июнь 2025):

1. Ламин Ямаль («Барселона») — € 200 млн;

2-3. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — € 180 млн;

2-3. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — € 180 млн;

4. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — € 170 млн;

5. Педри («Барселона») — € 140 млн;

6. Федерико Вальверде («Реал» Мадрид) — € 130 млн;

7. Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид) — € 100 млн;

8-9. Рафинья («Барселона») — € 90 млн;

8-9. Родриго («Реал» Мадрид) — € 90 млн;

10. Пау Кубарси («Барселона») — € 80 млн.