Альваро Мората ответил на вопрос о своём будущем в сборной Испании

Нападающий сборной Испании Альваро Мората после поражения от Португалии (2:2 (3:5 пен.)) в финале Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 ответил на вопрос о своём будущем в национальной команде.

«Я расстроен, потому что мы все проделали отличную работу, и мне жаль всех моих товарищей по команде, но это часть футбола и жизни.

Моё будущее в сборной? Это зависит от многих вещей. Прямо сейчас я думаю только о моих товарищах по команде и о том, что произошло. Обо всём нужно думать спокойно, но, конечно, есть вероятность, что в сентябре меня здесь не будет», — приводит слова Мораты Marca.

Напомним, в решающем матче турнира испанец не смог реализовать послематчевый пенальти.