Альваро Мората ответил на вопрос о своём будущем в сборной Испании
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Нападающий сборной Испании Альваро Мората после поражения от Португалии (2:2 (3:5 пен.)) в финале Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 ответил на вопрос о своём будущем в национальной команде.
Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21' 1:1 Мендеш – 26' 1:2 Оярсабаль – 45' 2:2 Роналду – 61'
«Я расстроен, потому что мы все проделали отличную работу, и мне жаль всех моих товарищей по команде, но это часть футбола и жизни.
Моё будущее в сборной? Это зависит от многих вещей. Прямо сейчас я думаю только о моих товарищах по команде и о том, что произошло. Обо всём нужно думать спокойно, но, конечно, есть вероятность, что в сентябре меня здесь не будет», — приводит слова Мораты Marca.
Напомним, в решающем матче турнира испанец не смог реализовать послематчевый пенальти.
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