«Байер» может приобрести защитника «Милана» — Скира

Леверкузенский «Байер» проявляет детальный интерес к немецкому защитнику «Милана» Малику Тшау. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в социальных сетях.

Сообщается, что леверкузенцы пока не делали официального предложения итальянской команде по возможному трансферу, но их интерес к футболисту на сегодняшний день является наиболее предметным среди всех клубов. Ранее сообщалось, что за Тшау также следят мюнхенская «Бавария» и «Вест Хэм».

В завершившемся сезоне итальянской Серии А 23-летний Тшау провёл 22 матча за «россонери», в которых не отметился результативными действиями. Также на его счету два матча без голов и передач в Кубке Италии, а также пять игр, один гол и одна передача в рамках Лиги чемпионов.