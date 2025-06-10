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«Торпедо» ведёт переговоры по полузащитнику Жюльену Лами

«Торпедо» ведёт переговоры по полузащитнику Жюльену Лами
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Московское «Торпедо», которое с сезона-2025/2026 будет выступать в Российской Премьер-Лиге, ведёт переговоры по полузащитнику «Локомотива» из Пловдива Жюльену Лами. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны обсуждают трансфер на сумму € 300 тыс. Французский вингер перебрался в команду из Болгарии летом прошлого года в статусе свободного агента. Ранее он выступал в словенском клубе «Мура».

В сезоне-2024/2025 на счету 25-летнего футболиста 37 матчей за железнодорожников. В них игрок отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт Лами с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.

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