«Аль-Хиляль» вышел из переговоров по Осимхену, клуб не понимает позицию игрока — Тавольери

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не перейдёт в саудовский «Аль-Хиляль», несмотря на то, что ранее стороны согласовали условия контракта. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в социальных сетях.

По информации источника, клуб не понимает позицию нигерийского футболиста, который сначала соглашается на предложенные финансовые условия, а после этого поднимает собственный ценник. Сообщается, что «Аль-Хиляль» уже переключился на другие трансферные цели.

В минувшем сезоне 26-летний форвард играл за «Галатасарай» на правах аренды. Он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 37 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года.