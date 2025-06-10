Винисиус и Араухо возглавили рейтинг самых подешевевших игроков Ла Лиги — Transfermarkt

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по испанской Ла Лиге. Самым подешевевшим игроком чемпионата Испании стал вингер «Реала» Винисиус Жуниор, чья стоимость снизилась сразу на € 30 млн.

На втором месте антирейтинга расположился защитник «Барселоны» Рональд Араухо, подешевевший на € 15 млн. Тройку лидеров замкнул капитан «Лас-Пальмаса» Кирьян Родригес, чья стоимость сократилась с € 12 млн до € 1 млн (- € 11 млн). В феврале текущего года у игрока был диагностирован рецидив рака.

Рейтинг самых подешевевших футболистов Ла Лиги по версии Transfermarkt (июнь 2025):

1. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — € 170 млн (- € 30 млн);

2. Рональд Араухо («Барселона») — € 35 млн (- € 15 млн);

3. Кирьян Родригес («Лас-Пальмас») — € 1 млн (- € 11 млн);

4-8. Родриго («Реал» Мадрид) — € 90 млн (- € 10 млн);

4-8. Гави («Барселона») — € 60 млн (- € 10 млн);

4-8. Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид) — € 60 млн (- € 10 млн);

4-8. Эдер Милитао («Реал» Мадрид) — € 30 млн (- € 10 млн);

4-8. Такефуса Кубо («Реал Сосьедад») — € 30 млн (- € 10 млн).