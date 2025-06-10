Спаллетти: у тренера сборной не может быть никаких оправданий, я не смог изменить ситуацию

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти после победы над Молдавией (2:0) в матче отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 подвел итоги работы в национальной команде. Напомним, эта встреча стала последней для итальянского специалиста на посту главного тренера сборной.

— Сегодня у нас вновь возникли проблемы, слишком много компонентов, и то, что мы видели, подтвердилось. Я сохранил этот состав, но увидел, что они очень устали после окончания чемпионата, и, возможно, если бы мы нашли кого-то, кто лучше готов физически, результат мог бы быть другим.

У тренера сборной не может быть никаких оправданий, потому что он выбирает состав и может его изменить, если он не работает. Я был убеждён, что игроки могут дать то, чего я ожидал, и в каком-то смысле они это сделали.

— Какое наследие вы оставите следующему тренеру?

— Кто бы ни пришел, он сделает то, что захочет — посмотрим, кого он выберет. Конечно, мы не вызываем большого энтузиазма, даже если сегодня зрителей было слышно. Игроки и тренер должны изменить ситуацию, и я, к сожалению, этого не сделал, — приводит слова Спаллетти Tuttomercatoweb.

66-летний специалист возглавляет итальянскую национальную команду с сентября 2023 года. Под руководством Спаллетти она приняла участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых 11 раз победила, шесть раз сыграла вничью и шесть раз проиграла.