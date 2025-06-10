Тренер сборной Польши высказался о решении лишить Левандовского капитанской повязки

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж высказался о решении лишить нападающего Роберта Левандовского капитанской повязки.

«После матча с Молдовой, после разговоров со многими игроками и членами штаба, у меня было время на анализ и принятие решения. Я посчитал, что это подходящий момент, чтобы сменить капитана. Время и место для таких решений никогда не бывают лёгкими, потому что это всегда трудно. Но я убеждён, что сборной это было необходимо. Благо команды для меня — важнее всего.

Другого способа не было, поэтому я поговорил с Робертом по телефону. Я сообщил ему о своём решении. Роберт ответил, что повязка ничего не значит и ничего в команде не изменит. Возможно, с его точки зрения это так, но с моей — это изменит многое. Поэтому я и принял такое решение»,- приводит слова Пробежа Польский футбольный союз.

Ранее сообщалось, что Левандовски отказался выступать за сборную Польши из-за утраты доверия к главному тренеру.