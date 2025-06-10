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«Бавария» намерена подписать звезду «ПСЖ», считая его главной целью на лето — Sky Sports

«Бавария» намерена подписать звезду «ПСЖ», считая его главной целью на лето — Sky Sports
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Мюнхенская «Бавария» рассматривает трансфер французского вингера французского «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола в качестве главной цели на летнее межсезонье. Об этом сообщае издание Sky Sports.

По информации источника, немецкий клуб видит в 22-летнем французском крайнем нападающем игрока основного состава на левом фланге. Отмечается, что альтернативой Баркола является испанец Нико Уильямс из «Атлетика». Также мюнхенский клуб следит за Рафаэлом Леау («Милан»), Коди Гакпо («Ливерпуль») и Каору Митомой («Брайтон»).

Ранее стало известно, что «ПСЖ» провёл первые переговоры по трансферу защитника «Баварии» Ким Мин Джэ.

В минувшем сезоне Баркола принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 19 результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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