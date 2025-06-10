«Это стало для меня шоком». Левандовски – о конфликте с главным тренером сборной Польши

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски высказался о решении главного тренера Михала Пробежа лишить его капитанской повязки.

«Я получил неожиданный звонок от тренера Михала Пробежа с информацией о том, что он решил отобрать у меня капитанскую повязку. Я совсем не был к этому готов — укладывал детей спать. Разговор длился всего несколько минут. У меня даже не было времени сообщить об этом семье или обсудить с кем-то, что произошло, потому что уже через несколько минут появилось официальное сообщение на сайте Польского футбольного союза. Способ, которым мне это сообщили, действительно стал для меня шоком.

Мне казалось, что такие вещи нужно решать иначе. Всё было передано по телефону. Так не должно быть. Тренер подвёл моё доверие. Сборная всегда была для меня на первом месте. Больше всего меня задел не сам факт смены капитана, а то, как это было сделано.

Мне сложно сказать, что стояло за этим решением, ведь, как уже говорил, разговор был очень коротким. У меня сложилось впечатление, что тренер поддался давлению со стороны СМИ. Он нарушил наши договорённости, и именно поэтому я удивлён его поведением», — приводит слова Левандовского Przeglad Sportowy.

Ранее сообщалось, что Левандовски отказался выступать за сборную Польши из-за утраты доверия к главному тренеру.