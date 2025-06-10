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Корнаухов – об уходе Николича из ЦСКА: у нас был шок

Корнаухов – об уходе Николича из ЦСКА: у нас был шок
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Экс-игрок ЦСКА Олег Корнаухов отреагировал на решение серба Марко Николича покинуть пост главного тренера клуба.

«У нас был шок. Когда команда выигрывает Кубок России, тренер в раздевалке говорит о том, что команда будет бороться за чемпионство… Значит, что‑то не срослось. Марко — взрослый человек, который способен сделать выбор сам. Времени мало, нужно смотреть вперёд», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Об уходе сербского специалиста официально сообщила пресс-служба армейцев в понедельник, 9 июня. По данным СМИ, тренер самостоятельно выплатил компенсацию за разрыв своего контракта, чтобы присоединиться к греческому АЕКу.

В прошлом сезоне под руководством Николича ЦСКА выиграл Кубок России и занял третье место в турнирной таблице РПЛ.

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