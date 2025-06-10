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Головин ответил на вопрос, ограничивает ли его тактически главный тренер «Монако»

Головин ответил на вопрос, ограничивает ли его тактически главный тренер «Монако»
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, где позиционно видит футболиста главный тренер французского клуба Адольф Хюттер.

— Нынешний тренер тебя как-то тактически ограничивает?
— В момент нашего разговора на сборах в Англии [в 2023 году] он сказал, что моя номинальная позиция на поле — левый полузащитник. Но перед игрой Хюттер заявил, что я могу находиться где угодно, располагаться свободно, но тоже не постоянно, — сказал Головин в шоу «Это футбол, брат!».

Напомним, в завершившемся сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.

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