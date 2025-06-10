Головин раскрыл, сколько результативных действий считает нормальным для себя за сезон

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, следит ли он за своей статистикой.

— Кажется, с твоим набором качеств ты должен делать минимум 15 результативных действий за сезон. Ты следишь за статистикой?

— Не слежу и не считаю, хоть она и не такая большая.

— Если бы ты ставил личную статистику как одну из главных в стиле Дзюбы, что-то бы поменялось?

— Думаю, нет. Это не так работает. Только во вред пойдёт, если думать постоянно, что хочешь забить.

— Какая цифра для тебя была бы хорошей?

— Думаю, 12-15 было бы нормально, — сказал Головин в шоу «Это футбол, брат».

Напомним, в завершившемся сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.