Тренер Польши отреагировал на решение Левандовского приостановить карьеру в сборной

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж прокомментировал решение нападающего Роберта Левандовского приостановить карьеру в национальной команде.

«У меня не было телефона с собой, но когда я вернулся в номер, увидел, что Роберт звонил. Я перезвонил ему в 21:59 и спросил, в чём дело. Он сказал, что хотел бы сам отказаться от капитанской повязки и лично сообщить об этом. Я сказал ему, что не сделаю этого, потому что это моё решение. Затем мы опубликовали информацию на официальном сайте Польского футбольного союза. Позже я узнал из соцсетей, что Левандовски отказался от игры за сборную. Он — выдающийся игрок, которого я очень уважаю. Никто ему не закрывал двери, не было ни одного разговора об уходе из сборной. Я хочу это подчеркнуть. Я желаю Роберту всего наилучшего, но для меня важнее всего — сборная, а не то, кто её тренирует. Главное — благо команды. Я понимаю, что принял очень трудное решение по отношению к выдающемуся игроку, который добился больше всех. Но футбольная жизнь требует иногда смотреть с другой стороны и выбирать то, что лучше для команды. Я считаю, что принял правильное решение, которое было необходимо в данный момент. Я открыт к диалогу, ни на кого не держу зла. В футболе и в жизни нельзя обижаться, потому что возможно всё. Если есть желание с обеих сторон — всегда можно договориться. Двери в сборную никогда не закрыты», — приводит слова Пробежа официальный сайт Польского футбольного союза.

Ранее сообщалось, что Левандовски отказался выступать за сборную Польши из-за утраты доверия к главному тренеру.