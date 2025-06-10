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«Как Лечи может стоить 11 млн?!» Генич отреагировал на возможный переход Садулаева в ЦСКА

«Как Лечи может стоить 11 млн?!» Генич отреагировал на возможный переход Садулаева в ЦСКА
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Известный журналист, комментатор и телеэксперт Константин Генич опубликовал пост в своём телеграм-канале, оставив реакцию на новости о договорённости по трансферу полузащитника грозненского «Ахмата» Лечи Садулаева в столичный ЦСКА за € 11 млн.

«Как Лечи может стоить 11 млн?! 11 млн, да ещё и от ЦСКА — полнейшая чушь! Думаю, Садулаев может уйти в лучшем случае за 4-5, ну максимум 6. Какие 11…» — написал Генич в своём телеграм-канале.

В завершившемся сезоне-2024/2025 25-летний Садулаев сыграл 35 матчей во всех турнирах. В его активе три забитых мяча и четыре голевые передачи. Лечи был признан лучшим игроком чеченской команды по итогам соревнований. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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