Морган: тен Хаг обращался с Роналду как с грязью, а Мартинес поддержал его и взял трофей

Журналист Пирс Морган высказался о Криштиану Роналду, который в составе сборной Португалии выиграл Лигу наций. В решающем матче турнира Португалия обыграла сборную Испании (2:2, 5:3 пен.)

«Эрик Тен Хаг обращался с Роналду как с грязью и выгнал его из «Манчестер Юнайтед. Роберто Мартинес поддержал его, сделав его своим главным игроком в сборной Португалии в 40 лет. Одного уволили, другой только что выиграл трофей. Мораль? Не проявляйте неуважение к величайшему игроку, когда-либо игравшему в эту игру», — написал Морган на личной странице в социальной сети X.

Роналду завоевал третий трофей в сборной Португалии. Ранее он также побеждал в Лиге наций в 2019 году и выиграл чемпионат Европы в 2016 году.