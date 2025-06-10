Морган: тен Хаг обращался с Роналду как с грязью, а Мартинес поддержал его и взял трофей
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Журналист Пирс Морган высказался о Криштиану Роналду, который в составе сборной Португалии выиграл Лигу наций. В решающем матче турнира Португалия обыграла сборную Испании (2:2, 5:3 пен.)
Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21' 1:1 Мендеш – 26' 1:2 Оярсабаль – 45' 2:2 Роналду – 61'
«Эрик Тен Хаг обращался с Роналду как с грязью и выгнал его из «Манчестер Юнайтед. Роберто Мартинес поддержал его, сделав его своим главным игроком в сборной Португалии в 40 лет. Одного уволили, другой только что выиграл трофей. Мораль? Не проявляйте неуважение к величайшему игроку, когда-либо игравшему в эту игру», — написал Морган на личной странице в социальной сети X.
Роналду завоевал третий трофей в сборной Португалии. Ранее он также побеждал в Лиге наций в 2019 году и выиграл чемпионат Европы в 2016 году.
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