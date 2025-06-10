«Сейчас — только боль и злость». Левандовски – о будущем в сборной Польши

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски высказался о своём будущем в национальной команде после решения приостановить в ней карьеру.

«Вчера я разговаривал с несколькими игроками сборной. Они звонили сразу после новости. Были в шоке. Спрашивали, не передумаю ли я. Говорили, что, возможно, после того как всё уляжется, я взгляну на это по-другому. Им было неприятно. Было приятно, что они сделали такой шаг.

Я хочу сесть и спокойно всё обдумать. Нужно передохнуть. Тогда можно будет больше сказать о своих мыслях и о том, что дальше. Сейчас — только боль и злость. Мне всегда очень была важна национальная сборная. И в этом плане ничего не изменилось, — приводит слова Левандовского Przeglad Sportowy.

Ранее сообщалось, что Левандовски отказался выступать за сборную Польши из-за утраты доверия к главному тренеру.