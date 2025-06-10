Генич назвал свой вариант сборной РПЛ сезона-2024/2025

Известный спортивный комментатор Константин Генич поделился своим вариантом сборной Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.
«Сборная РПЛ-2024/2025:
Станислав Агкацев («Краснодар»);
Диего Коста («Краснодар»);
Нино («Зенит»);
Виллиан Роша (ЦСКА);
Матвей Кисляк (ЦСКА);
Эсекьель Барко («Спартак»);
Бителло («Динамо»)
Алексей Батраков («Локомотив»);
Манфред Угальде («Спартак»);
Джон Кордоба («Краснодар»);
Мирлинд Даку («Рубин»)», — сказал Генич в шоу «Лови Генича».
Напомним, победителем Российской Премьер-Лиги стал «Краснодар» после разгромной победы в матче 30-го тура с «Динамо» (3:0). Таким образом, «Краснодар» в пятый раз в своей истории завоевал медали чемпионата России.