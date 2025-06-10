Беларусь — Россия: где смотреть товарищеский матч по футболу 2025, на каком канале

10 июня сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Беларуси. Встреча пройдёт на новом Национальном стадионе в Минске (Беларусь), торжественно открытом 7 июня. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут телеканал «Матч ТВ», «Матч Премьер» и на официальном сайте телеканала. Также прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Отметим также, что «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в предыдущем матче сборная России сыграла вничью с национальной командой Нигерии со счётом 1:1.