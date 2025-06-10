39-летний Модрич установил рекорд среди европейцев, забивавших в отборе к ЧМ

Хорватский полузащитник Лука Модрич стал самым возрастным европейским футболистом, который смог забить гол в матче квалификации к чемпионату мира-2026. Встреча между сборной Хорватии и национальной командой Чехии завершилась победой хозяев с разгромным счётом 5:1. Об этом сообщает портал R10 Score.

По информации статистического портала, Модрич забил гол в возрасте 39 лет и 9 месяцев. Ранее рекорд принадлежал боснийскому нападающему Эдину Джеко. Футболист забил Сан‑Марино в возрасте 39 лет, 2 месяца и 12 дней.

Напомним, следующий матч сборная Хорватии проведёт с национальной командой Фарерских островов 5 сентября. Сборная Чехии встретится с командой Черногории также 5 сентября.