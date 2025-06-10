39-летний Модрич установил рекорд среди европейцев, забивавших в отборе к ЧМ
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Хорватский полузащитник Лука Модрич стал самым возрастным европейским футболистом, который смог забить гол в матче квалификации к чемпионату мира-2026. Встреча между сборной Хорватии и национальной командой Чехии завершилась победой хозяев с разгромным счётом 5:1. Об этом сообщает портал R10 Score.
ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 4-й тур
09 июня 2025, понедельник. 21:45 МСК
Хорватия
Окончен
5 : 1
Чехия
1:0 Крамарич – 42' 1:1 Соучек – 58' 2:1 Модрич – 62' 3:1 Перишич – 68' 4:1 Будимир – 72' 5:1 Крамарич – 75'
По информации статистического портала, Модрич забил гол в возрасте 39 лет и 9 месяцев. Ранее рекорд принадлежал боснийскому нападающему Эдину Джеко. Футболист забил Сан‑Марино в возрасте 39 лет, 2 месяца и 12 дней.
Напомним, следующий матч сборная Хорватии проведёт с национальной командой Фарерских островов 5 сентября. Сборная Чехии встретится с командой Черногории также 5 сентября.
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