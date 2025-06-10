Рейтинг самых подорожавших игроков Ла Лиги. В топ-5 — лишь один футболист «Реала»

Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по испанской Ла Лиге. Самым подорожавшим игроком чемпионата Испании стали вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, хавбек каталонцев Педри и крайний нападающий «Бетиса» Хесус Родригес, чья стоимость повысилась сразу на € 20 млн.
На четвёртом месте рейтинга расположился недавно перешедший в мадридский «Реал» Дин Хёйсен, увеличивший свою стоимость на € 18 млн. Пятёрку лидеров замкнул игравший в аренде за «Бетис» бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони, чья стоимость поднялась с € 20 млн до € 35 млн (+ € 15 млн).
Рейтинг самых подорожавших футболистов Ла Лиги по версии Transfermarkt (июнь 2025):
1-3. Ламин Ямаль («Барселона») — € 200 млн (+ € 20 млн).
1-3. Педри («Барселона») — € 140 млн (+ € 20 млн).
1-3. Хесус Родригес («Бетис») — € 30 млн (+ € 20 млн).
4. Дин Хёйсен («Реал» Мадрид) — € 60 млн (+ € 18 млн).
5. Антони («Бетис») — € 35 млн (+ € 15 млн).
6. Ферран Торрес («Барселона») — € 40 млн (+ € 12 млн).
7-13. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — € 180 млн (+ € 10 млн).
7-13. Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид) — € 100 млн (+ € 10 млн).
7-13. Рафинья («Барселона») — € 90 млн (+ € 10 млн).
7-13. Пау Кубарси («Барселона») — € 80 млн (+ € 10 млн).
7-13. Рауль Асенсио («Реал» Мадрид) — € 40 млн (+ € 10 млн).
7-13. Джулиано Симеоне («Атлетико» Мадрид) — € 35 млн (+ € 10 млн).
7-13. Микель Хаурегисар («Атлетик») — € 30 млн (+ € 10 млн).