Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил почётную докторскую степень Манчестерского университета за вклад в развитие города и работу за пределами футбола, включая деятельность фонда Guardiola Sala.

Фото: сайт «Манчестер Сити»

Вручая испанскому специалисту награду, отметили его влияние на местное сообщество. Сам Гвардиола признался, что Манчестер стал для него домом за девять лет, проведённых в клубе, и выразил благодарность университету и «Сити» за поддержку. По его словам, получить признание от такого уважаемого учреждения — особая честь.

Манчестерский университет — один из ведущих вузов Великобритании, он был основан в 1824 году.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Он выиграл с клубом 17 трофеев, включая Лигу чемпионов.