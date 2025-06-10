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Футболисты сборной Польши обрадовались решению лишить Левандовского капитанской повязки

Футболисты сборной Польши обрадовались решению лишить Левандовского капитанской повязки
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Футболисты сборной Польши с воодушевлением восприняли смену капитана команды. Ранее стало известно, что нападающий Роберт Левандовски был лишён капитанской повязки и после этого решил больше не играть за национальную команды до смены главного тренера.

По информации Przegląd Sportowy, это решение было встречено аплодисментами со стороны других игроков. «Футболисты празднуют», — сообщил источник.

Отмечается также, что главный тренер сборной Польши Михал Пробеж своим поступком «заслужил уважение» команды.

Левандовски — лучший бомбардир в истории сборной Польши, на его счету 85 голов. Он выступает за национальную команду с 2008 года.

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