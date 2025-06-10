Кристиан Киву дал первые комментарии после назначения на пост главного тренера «Интера»

Новый главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал своё назначение на должность наставника миланцев.

«Для меня большая честь получить такую ​​возможность. Я полон страсти и амбиций и хочу передать это своим игрокам. Клуб типа «Интера» должен всегда бороться за победы.

Мы должны максимально качественно завершить сезон. Это потребует эффективности и решительности. Сначала – клубный чемпионат мира. Необходимо восстановить ментальную энергию и попытаться выиграть этот трофей.

Нам нужно быть единым целым, верить в себя и с энтузиазмом смотреть в будущее. Сезон ещё не завершён — и мы должны многое доказать», — приводит слова Киву официальный сайт «Интера».

Напомним, о назначении Киву было объявлено вчера, 9 июня. Кристиан Киву выступал за «Интер» в качестве футболиста с 2007 по 2014 год, после чего завершил карьеру. Начинал тренерскую деятельность 44-летний специалист в молодёжных командах миланского гранда, а с февраля по июнь 2025 года был главным тренером итальянской «Пармы».

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