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Кристиан Киву дал первые комментарии после назначения на пост главного тренера «Интера»

Кристиан Киву дал первые комментарии после назначения на пост главного тренера «Интера»
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Новый главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал своё назначение на должность наставника миланцев.

«Для меня большая честь получить такую ​​возможность. Я полон страсти и амбиций и хочу передать это своим игрокам. Клуб типа «Интера» должен всегда бороться за победы.

Мы должны максимально качественно завершить сезон. Это потребует эффективности и решительности. Сначала – клубный чемпионат мира. Необходимо восстановить ментальную энергию и попытаться выиграть этот трофей.

Нам нужно быть единым целым, верить в себя и с энтузиазмом смотреть в будущее. Сезон ещё не завершён — и мы должны многое доказать», — приводит слова Киву официальный сайт «Интера».

Напомним, о назначении Киву было объявлено вчера, 9 июня. Кристиан Киву выступал за «Интер» в качестве футболиста с 2007 по 2014 год, после чего завершил карьеру. Начинал тренерскую деятельность 44-летний специалист в молодёжных командах миланского гранда, а с февраля по июнь 2025 года был главным тренером итальянской «Пармы».

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