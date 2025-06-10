Ромелу Лукаку вышел на пятое место в мире по голам за сборную

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поднялся на пятое место в мире среди бомбардиров национальных команд, забив гол в матче 4-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Уэльсом (4:3).

Лукаку забил гол на 89-й минуте, отличившись с пенальти. На его счету стало 89 голов в составе сборной Бельгии. По этому показателю он вышел на пятое место в мире по голам за сборную.

Лучший бомбардир в истории сборных — форвард Португалии Криштиану Роналду, на счету которого 138 голов.

Лучшие бомбардиры сборных в мире: