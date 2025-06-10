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Ромелу Лукаку вышел на пятое место в мире по голам за сборную

Ромелу Лукаку вышел на пятое место в мире по голам за сборную
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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поднялся на пятое место в мире среди бомбардиров национальных команд, забив гол в матче 4-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Уэльсом (4:3).

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 4-й тур
09 июня 2025, понедельник. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
4 : 3
Уэльс
1:0 Лукаку – 15'     2:0 Тилеманс – 19'     3:0 Доку – 27'     3:1 Уилсон – 45+7'     3:2 Томас – 51'     3:3 Джонсон – 70'     4:3 Де Брёйне – 88'    

Лукаку забил гол на 89-й минуте, отличившись с пенальти. На его счету стало 89 голов в составе сборной Бельгии. По этому показателю он вышел на пятое место в мире по голам за сборную.

Лучший бомбардир в истории сборных — форвард Португалии Криштиану Роналду, на счету которого 138 голов.

Лучшие бомбардиры сборных в мире:

  1. Криштиану Роналду (Португалия) — 138 голов в 221 матче;
  2. Лионель Месси (Аргентина) — 112 голов в 192 матчах;
  3. Али Даеи (Иран) — 108 голов в 148 матчах;
  4. Сунил Чхетри (Индия) — 95 голов в 154 матчах;
  5. Ромелу Лукаку (Бельгия) — 89 голов в 124 матчах.
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