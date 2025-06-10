Стали известны два клуба, в которые может перейти Александр Зинченко

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко может продолжить карьеру в «Лацио», сообщает La Lazio Siamo Noi.

Лондонский клуб готов отпустить 28-летнего украинца, контракт которого истекает через год. «Канониры» оценивают его примерно в € 5 млн. Сам Зинченко также не прочь попробовать новый опыт и готов к переезду в Италию.

Помешать трансферу может высокая зарплата игрока – около € 5 млн. Это цифра, которую боссы «Лацио» не готовы платить футболисту. Таким образом, для переезда в римский клуб Зинченко придётся снизить требования.

Также сообщается, что в Зинченко заинтересован «Милан».

В завершившемся сезоне украинец провёл за «Арсенал» 15 матчей в АПЛ, записав в свой актив результативную передачу.

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»