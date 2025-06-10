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Кирилл Глебов: есть ощущение, что именно этот ЦСКА способен стать чемпионом

Кирилл Глебов: есть ощущение, что именно этот ЦСКА способен стать чемпионом
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19-летний вингер ЦСКА Кирилл Глебов уверен, что московская команда способна выиграть РПЛ в ближайшее время.

«Мы всегда в начале каждого сезона верим в чемпионство, просто сейчас сложилась такая ситуация, что мы поверили в свои силы. Если в начале сезона это было целью, потому что для ЦСКА нет других мест, то весной мы начали понимать, что способны на это.

Весной мы первые по набранным очкам, поэтому если этим составом провести осень и весну на одном хорошем уровне, то можем спокойно взять чемпионство. Есть ощущение, что именно этот ЦСКА на это способен», — сказал Глебов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

ЦСКА занял третье место в прошедшем сезоне РПЛ, набрав 59 очков в 30 турах. Отставание от «Краснодара» составило восемь очков.

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