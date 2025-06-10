Нападающий ЦСКА Глебов: Акинфеев — пример для меня, с самого начала до конца в одном клубе

19-летний вингер ЦСКА Кирилл Глебов высказался о капитане армейцев вратаре Игоре Акинфееве на фоне его игры в финале Кубка России.

— Снова «Лужники», серия пенальти, Игорь Акинфеев отбивает удар. У тебя остались слова, как описать игру Игоря?

— Да, таких слов сказано уже немало. Тем более для меня как воспитанника он номер один во всей России. Он — пример, с самого начала до конца в одном клубе. А что касается пенальти, я ещё не видел вратаря, который был бы так спокоен. Даже если он не берёт, то угадывает. И забить можно только с отскоком от штанги или в самую девятку, откуда уже невозможно взять, — сказал Глебов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Напомним, в финале Кубка России ЦСКА обыграл «Ростов» в серии пенальти, в которой Акинфеев отразил один удар.

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