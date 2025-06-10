Нападающий ЦСКА Глебов: позавтракал, поиграл в PlayStation, вечером взяли Кубок России

19-летний вингер ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, чем занимался в день финала Фонбет Кубка России. В Суперфинале турнира армейцы победили «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

— Как провёл день финала Кубка России? Как Пирло: позавтракал, поиграл в PlayStation, а вечером стал чемпионом мира?

— Если честно, да, так и было (смеётся). Проснулся, позавтракал, поиграл в PlayStation, а вечером мы выиграли Кубок, — сказал Глебов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Кирилл Глебов — воспитанник ЦСКА. В прошедшем сезоне на счету футболиста 23 матча за армейцев во всех турнирах, два гола и три результативные передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.