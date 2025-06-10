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Спаллетти может приостановить карьеру из-за ситуации в сборной Италии — Импалломени

Спаллетти может приостановить карьеру из-за ситуации в сборной Италии — Импалломени
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Бывший футболист «Ромы», а ныне журналист Стефано Импалломени рассказал о подавленном состоянии Лучано Спаллетти, ранее покинувшего пост главного тренера сборной Италии. Специалист может приостановить карьеру.

«Мне говорят, что Спаллетти полностью вымотан и больше не хочет тренировать. В последние часы он получил предложение от «Фиорентины», но отказался. «Ювентус» интересовался им некоторое время назад, но для Спаллетти ситуация в сборной Италии стала серьёзным ударом», — приводит слова Импалломени Tuttomercatoweb.

66-летний Спаллетти возглавлял сборную Италии с сентября 2023 года. Он объявил об уходе из национальной команды после разгромного поражения от Норвегии (0:3).

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