Спаллетти может приостановить карьеру из-за ситуации в сборной Италии — Импалломени

Бывший футболист «Ромы», а ныне журналист Стефано Импалломени рассказал о подавленном состоянии Лучано Спаллетти, ранее покинувшего пост главного тренера сборной Италии. Специалист может приостановить карьеру.

«Мне говорят, что Спаллетти полностью вымотан и больше не хочет тренировать. В последние часы он получил предложение от «Фиорентины», но отказался. «Ювентус» интересовался им некоторое время назад, но для Спаллетти ситуация в сборной Италии стала серьёзным ударом», — приводит слова Импалломени Tuttomercatoweb.

66-летний Спаллетти возглавлял сборную Италии с сентября 2023 года. Он объявил об уходе из национальной команды после разгромного поражения от Норвегии (0:3).