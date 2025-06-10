Бывший охранник Криштиану Роналду рассказал, сколько платил ему португалец за день работы

Хичман Бухари, бывший телохранитель звезды футбола Криштиану Роналду, рассказал, сколько он заработал за время выполнения своих обязанностей по обеспечению безопасности португальца и его семьи.

По словам Бухари, за свои услуги он получал € 1000 в день. Это означает, что он заработал около € 1,5 млн, охраняя Роналду. Марокканец признал, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» — не рискованный клиент.

«Наша работа зависит от профиля клиента. В случае с Криштиану, с которым я работал четыре года, его профиль не был высокорискованным, потому что люди не хотели его убивать и он не получал угроз убийством. Ему угрожали фанаты или люди, которые хотели его ограбить. У нас были некоторые глупые инциденты с папарацци или сумасшедшими фанатами, но ничего серьёзного. Он лучший босс, который у меня когда-либо был», — приводит слова Бухари The Telegraph cо ссылкой на Telecinco.

Напомним, на данный момент Роналду 40 лет. Недавно португалец выиграл в составе своей сборной Лигу наций.

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