Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — КНДР. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший охранник Криштиану Роналду рассказал, сколько платил ему португалец за день работы

Бывший охранник Криштиану Роналду рассказал, сколько платил ему португалец за день работы
Аудио-версия:
Комментарии

Хичман Бухари, бывший телохранитель звезды футбола Криштиану Роналду, рассказал, сколько он заработал за время выполнения своих обязанностей по обеспечению безопасности португальца и его семьи.

По словам Бухари, за свои услуги он получал € 1000 в день. Это означает, что он заработал около € 1,5 млн, охраняя Роналду. Марокканец признал, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» — не рискованный клиент.

«Наша работа зависит от профиля клиента. В случае с Криштиану, с которым я работал четыре года, его профиль не был высокорискованным, потому что люди не хотели его убивать и он не получал угроз убийством. Ему угрожали фанаты или люди, которые хотели его ограбить. У нас были некоторые глупые инциденты с папарацци или сумасшедшими фанатами, но ничего серьёзного. Он лучший босс, который у меня когда-либо был», — приводит слова Бухари The Telegraph cо ссылкой на Telecinco.

Напомним, на данный момент Роналду 40 лет. Недавно португалец выиграл в составе своей сборной Лигу наций.

Фанат в инвалидном кресле наехал на Криштиану Роналду

Материалы по теме
Роналду отметил победу в Лиге наций, повторив празднование из 2019-го
Истории
Роналду отметил победу в Лиге наций, повторив празднование из 2019-го
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android