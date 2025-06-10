Трансфер Забарного в «ПСЖ» может сорваться из-за присутствия в сделке киевского «Динамо»

22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут». Игроком активно интересуется «ПСЖ», однако трансфер может не состояться, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что основным препятствием переходу Забарного является то, что «Борнмут» должен будет отдать 20% от полученной суммы от «ПСЖ» киевскому «Динамо». Именно поэтому «вишни» автоматически повысили стоимость игрока на 20%, что не удовлетворило руководство парижан.

Также отмечается, что и сам «Борнмут» не желает отпускать игрока, так как клуб в это трансферное окно уже покинул центральный защитник Дин Хёйсен (перешёл в «Реал»), а также близок к уходу в «Ливерпуль» фланговый защитник Милош Керкез.

Действующий контракт Забарного с «вишнями» рассчитан до лета 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 40 млн.

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