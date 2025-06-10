Каррера рассказал, с кем из игроков «Спартака» он до сих пор общается

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился воспоминаниями от чемпионства с московской командой.

«Это был удивительный день. Я увидел столько счастья в глазах болельщиков, что не могу передать эти ощущения словами. Я увидел очень счастливого Леонида Федуна, с которым мы просто молча обнялись. Я увидел счастье футболистов, с которыми мы вместе пришли к этому.

До сих пор иногда переписываюсь с Квинси, Боккетти, Джикией, Самедовым. Если вижу в соцсетях, что у кого-то из игроков день рождения, обязательно поздравляю.

Безусловно, часто вспоминаю тот сезон. Прокручиваю какие-то моменты, анализирую, за счёт чего удалось достигнуть того результата. Горжусь тем, что случилось», — приводит слова Массимо Карреры Sports.ru.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Он привёл команду к чемпионству в 2017 году. С тех пор красно-белые не становились победителями РПЛ.