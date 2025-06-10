Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Андорра. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррера рассказал, с кем из игроков «Спартака» он до сих пор общается

Каррера рассказал, с кем из игроков «Спартака» он до сих пор общается
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился воспоминаниями от чемпионства с московской командой.

«Это был удивительный день. Я увидел столько счастья в глазах болельщиков, что не могу передать эти ощущения словами. Я увидел очень счастливого Леонида Федуна, с которым мы просто молча обнялись. Я увидел счастье футболистов, с которыми мы вместе пришли к этому.

До сих пор иногда переписываюсь с Квинси, Боккетти, Джикией, Самедовым. Если вижу в соцсетях, что у кого-то из игроков день рождения, обязательно поздравляю.

Безусловно, часто вспоминаю тот сезон. Прокручиваю какие-то моменты, анализирую, за счёт чего удалось достигнуть того результата. Горжусь тем, что случилось», — приводит слова Массимо Карреры Sports.ru.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Он привёл команду к чемпионству в 2017 году. С тех пор красно-белые не становились победителями РПЛ.

Материалы по теме
«Переход в «Спартак»? Я бы выбрал Майами!» Станковичу нашли нового правого защитника
«Переход в «Спартак»? Я бы выбрал Майами!» Станковичу нашли нового правого защитника
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android