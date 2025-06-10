Матвей Кисляк назвал европейский топ-клуб, в который он мечтает перейти

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о своих целях в карьере. По словам 19-летнего россиянина, он хотел бы выступать за «Барселону».

— Насколько видится возможным переход в европейский клуб в ближайшие пять лет? Есть ли такая цель?

— Конечно, есть цель. Английская Премьер-лига является моей любимой лигой, считаю её лучшей. Но, будем реалистами, сейчас туда уехать практически невозможно. И в плане политики, и в целом мало смотрят оттуда на нас сейчас. А так, в целом нет большой разницы. Есть Испания, я болею за «Барселону», туда тоже хочется. Но это такие глобальные цели. Для этого нужно сделать много маленьких шагов.

Я пока не сказал последнего слова в ЦСКА. Конечно, меня ждёт большая работа в клубе, как говорят на молодёжном сленге, нужно ещё «пошуметь». Была цель — выиграть трофей с ЦСКА, получилось в первом сезоне. Не буду говорить громких слов о чемпионстве, но хочется, конечно. Есть такая цель и у меня, и у команды, будем идти к этому мелкими шагами, — приводит слова Кисляка ТАСС.

Кисляк — воспитанник ЦСКА. В прошедшем сезоне РПЛ он провёл 22 матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2028 года.