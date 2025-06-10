Каррера: думал, меня уволят в «Спартаке» вслед за Аленичевым

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера вспомнил, как возглавил московскую команду. Это произошло после увольнения Дмитрия Аленичева в 2016 году.

«Честно, думал, меня уволят вслед за Аленичевым. По крайней мере, поехал в офис с такими мыслями и даже в какой-то степени прощался с клубом. И представить не мог, что получу шанс. Сначала мне просто сказали, что пару недель побуду исполняющим обязанности, пока ищут нового главного тренера.

Поэтому не рисовал себе какое-то большое будущее. Работал и ни о чём не думал. Правда, уже постепенно вводил новые требования. По средам у нас стало две тренировки: утром в зале, а после обеда – на поле», — приводит слова Карреры Sports.ru.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Он привёл команду к чемпионству в 2017 году. С тех пор красно-белые не становились победителями РПЛ.