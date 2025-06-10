Матвей Кисляк рассказал об атмосфере в сборной России

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился впечатлениями от выступления за сборную России.

— Как вам атмосфера в сборной России? Сильно ли отличается от клуба?

— Атмосфера в сборной хорошая, все друг друга, в принципе, знают. Понятно, что отличается от атмосферы в клубе тем, что все футболисты из разных клубов. Но атмосфера отличная.

— Вспомните, как вас впервые вызвали в сборную России. Какие были ощущения?

— Сначала был вызов в сборную. Конечно, я был приятно удивлён, обрадовался. Состав сразу скинул папе, разделили вместе эти эмоции. Меня поздравили друзья, — приводит слова Кисляка ТАСС.

На текущем сборе команда Валерия Карпина успела провести товарищеский матч с Нигерией (1:1). 10 июня сборная сыграет с Беларусью.