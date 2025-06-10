Форвард сборной Беларуси Лисакович высказался о предстоящем матче с Россией

Нападающий сборной Беларуси Виталий Лисакович, выступающий в составе калининградской «Балтики», высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России, а также назвал имя игрока, которого особенно рад будет видеть на игре.

— Постараемся не дать, чтобы был такой результат (в прошлом году Россия выиграла 4:0. — Прим. «Чемпионата»). Будем отталкиваться от своей игры, постараемся выиграть, чтобы порадовать и себя, и болельщиков.

— Кого из состава сборной России будете особо рады видеть?

— Диму Баринова. Я с ним играл, я его хорошо знаю, — сказал Лисакович в эфире «Матч ТВ».

Сборные Беларуси и России сыграют между собой сегодня, 10 июня. Встреча пройдёт на новом Национальном стадионе в Минске (Беларусь), торжественно открытом 7 июня. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

В России Лисакович ранее также выступал за казанский «Рубин» и московский «Локомотив».