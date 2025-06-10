Игрок ЦСКА Глебов рассказал, кто определял пенальтистов в Суперфинале Кубка России

Игрок ЦСКА Кирилл Глебов высказался о серии пенальти в Суперфинале Кубка России. Армейцы обыграли в послематчевой серии «Ростов» со счётом 4:3.

— Если бы серия пенальти с «Ростовом» затянулась, каким по счёту ты бы пошёл?

— Я был шестым по списку. Если бы потребовался ещё удар, пошёл бы я.

— Нервы шалили?

— Конечно, переживал. Но изначально выбрал угол, в который собирался бить. На предыгровой тренировке два из двух забил. Марко сказал, чтобы я так же уверенно и спокойно пробил.

— А кто определяет бьющих? Сами?

— Нет, нам назвали список. Марко с Березуцким подошли, назвали с первого по седьмого, а дальше по ситуации», — сказал Глебов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.