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21:45 Мск
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Игрок ЦСКА Глебов рассказал, кто определял пенальтистов в Суперфинале Кубка России

Игрок ЦСКА Глебов рассказал, кто определял пенальтистов в Суперфинале Кубка России
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Игрок ЦСКА Кирилл Глебов высказался о серии пенальти в Суперфинале Кубка России. Армейцы обыграли в послематчевой серии «Ростов» со счётом 4:3.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

— Если бы серия пенальти с «Ростовом» затянулась, каким по счёту ты бы пошёл?
— Я был шестым по списку. Если бы потребовался ещё удар, пошёл бы я.

— Нервы шалили?
— Конечно, переживал. Но изначально выбрал угол, в который собирался бить. На предыгровой тренировке два из двух забил. Марко сказал, чтобы я так же уверенно и спокойно пробил.

— А кто определяет бьющих? Сами?
— Нет, нам назвали список. Марко с Березуцким подошли, назвали с первого по седьмого, а дальше по ситуации», — сказал Глебов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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