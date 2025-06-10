«Хорошо для всех». Деку высказался о несостоявшемся возвращении Месси в «Барселону»

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о несостоявшемся возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси в стан каталонцев. В 2023 году появились слухи, что форвард вновь может стать игроком сине-гранатовых, однако Месси подписал контракт с «Интер Майами».

«Возможное возвращение Месси в Барселону в 2023 году? Были разговоры о Саудовской Аравии, «Интер Майами»… История Месси очень большая, он величайший игрок в истории «Барселоны», и её трудно повторить.

Иногда были личные проблемы, может быть, он хотел отправиться в Майами после своего периода в Париже, самым важным было снова найти себя и быть счастливым. Возможно, он не нашёл бы этого в «Барселоне», потому что там очень большое давление. Я думаю, что то, что произошло, было хорошо для всех: «Барселона» продолжила свой путь попыток перестроиться, и Месси также продолжил свой путь, забивая голы и будучи счастливым», — приводит слова Деку Barca Universal.