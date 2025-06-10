Кирилл Глебов: к следующему трофею ЦСКА постараюсь полностью выучить «Атомную бомбу»

19-летний вингер ЦСКА Кирилл Глебов высказался о фирменной кричалке армейцев под названием «Атомная бомба».

— В раздевалке по традиции зарядили «Атомную бомбу». Твоя уже любимая кричалка?

— Если честно, её невозможно запомнить, она такая длинная. Мне очень нравится, когда начинается второй тайм, болельщики начинают раздеваться, садятся, а потом резко выкрикивают: «Мама, мы — ЦСКА». Наверное, это любимое, потому что каждый раз до мурашек. А «Атомная бомба» — наша удача, которая всегда рядом с нами. Дима, который её исполняет, нас всегда поддерживает, всех любит, а мы любим его, потому что он наш талисман.

— Нет всё-таки желания её полностью выучить?

— К следующему трофею постараюсь выучить, чтобы в следующий раз вместе с Димой кричать, — сказал Глебов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.