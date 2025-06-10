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Игрок сборной России Вахания поделился ожиданиями от матча с Беларусью

Игрок сборной России Вахания поделился ожиданиями от матча с Беларусью
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Крайний защитник сборной России Илья Вахания поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с национальной командой Беларуси.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Прошлая игра со сборной Беларуси была хорошей. В этом году надо показать то же самое.

— В матче с Нигерией прервалась победная серия. Не обидно?
— Ну когда-то это же должно было случиться. Ничего страшного, — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сборные Беларуси и России сыграют между собой сегодня, 10 июня. Встреча пройдёт на новом Национальном стадионе в Минске (Беларусь), торжественно открытом 7 июня. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. В прошлом году команды также провели товарищеский матч, в котором россияне одержали разгромную победу со счётом 4:0.

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