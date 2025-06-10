Расписание матчей европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года на 10 июня

Сегодня, 10 июня, пройдут шесть матчей 3-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей европейского отбора к ЧМ 2026 года на 10 июня (время московское):

21:45. Сербия — Андорра;

21:45. Финляндия — Польша;

21:45. Нидерланды — Мальта;

21:45. Латвия — Албания;

21:45. Сан-Марино — Австрия;

21:45. Румыния — Кипр.

Напомним, чемпионат мира 2026 года примут три страны: США, Канада и Мексика. В турнире сыграют 48 национальных команд из шести конфедераций. Мундиаль начнётся 11 июня 2026 года, а закончится 19 июля.