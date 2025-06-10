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«Пока решения нет». Генсек РФС Митрофанов — о составе участников РПЛ в сезоне-2025/2026

«Пока решения нет». Генсек РФС Митрофанов — о составе участников РПЛ в сезоне-2025/2026
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что бюро исполнительного комитета РФС всё ещё продолжает рассматривать вопрос об утверждении состава участников Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Бюро исполкома РФС сейчас рассматривает вопрос об утверждении состава участников РПЛ в следующем сезоне. Пока решения нет. Всё зависит от членов бюро, нет возможности на них повлиять в плане сроков», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, подмосковный клуб «Химки» не получил лицензию и в следующем сезоне не сыграет в высшем дивизионе чемпионата России. В связи с этим в лиге могут сохранить «Пари НН», который по спортивному принципу вылетел из неё.

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