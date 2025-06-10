Беларусь — Россия: нужен ли фан айди (Fan ID) на товарищеский матч по футболу 2025

10 июня сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Беларуси. Встреча пройдёт на новом Национальном стадионе в Минске (Беларусь), торжественно открытом 7 июня. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Для посещения этого матча не требуется Fan ID.

В прямом эфире матч покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Также прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko. Кроме того, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в предыдущем матче сборная России сыграла вничью с национальной командой Нигерии со счётом 1:1.